В ПГУ на студвесне зрители познакомились с культурой 11 стран (видео)

Иностранные студенты Пензенского государственного университета показали свою студвесну. К ежегодному конкурсу талантов они подготовили восточную сказку, украсив повествование яркими музыкальными, вокальными и хореографическими номерами.

В 2018 году через весь спектакль красной нитью прошла арабская тема. Девушка Алла случайно освободила из волшебного чайника джинна, загадала для себя настоящего принца и попала в прошлое, во дворец к султану и его сыну Будуру, которого скучающий отец как раз решил женить, потому что его уже не радовали никакие развлечения.

Серию вокальных номеров в студенческой весне открыл представитель Индии, Чаухан Рошанкумар. Его мелодичная песня была, конечно же, о любви.

«Мне прислали SMS-ку, где предложили участвовать в студвесне, я не отказался. Песня называется «Девушка, посмотрите на меня, ведь я пою для вас», — рассказал он.

Потом были танцы, игра на киргизском национальном инструменте комуз и снова песни. Египтяне спели на русском языке под аккомпанемент битбокса.

«Многие россияне не были в арабских странах, в Индии. Поэтому мы решили показать национальные номера, культуру, одежду», — сказал председатель ассоциации иностранных студентов ПГУ Адель Макбол.

За весь спектакль зритель увидел 13 выступлений, сольных и коллективных. Их готовили 55 студентов, представителей 11 стран, в основном, Ближнего Востока.

«Когда мы готовим концерт, задача — свести разных студентов, традиции их стран в спектакль, который смотрелся бы единым целым, чтобы получился красивый и гармоничный сценарий. Мы надеемся на очень высокие баллы от жюри», — отметил проректор ПГУ по международной деятельности Сергей Васин.

Студенческая весна продлится до 17 апреля (0+). Свои представления для жюри готовят студенты факультетов стоматологии, педагогики и психологии, машиностроения и транспорта, сообщает телеканал «Экспресс».