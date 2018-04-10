В Кузнецке на фестивале «Золотая провинция» покажут 11 спектаклей (видео)

Театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+), который проходит в Пензенской области, вошел в топ-10 культурных событий весны. Рейтинг самых популярных весенних культурных фестивалей составило аналитическое агентство «ТурСтат». В 2018 году в фестивале принимают участие семь театральных коллективов, в том числе — из Германии и Израиля.

Центральное место в афише занимает пермский театр «У моста». Его актеры покажут два спектакля: постановку по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (16+) и мрачную комедию «Палачи» (16+). Всего зрителю будет представлено 11 спектаклей.

Для заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Казакова поездка в Кузнецк в апреле стала уже привычной. Возглавляемый им пензенский областной драматический театр снова значится в афише фестиваля «Золотая провинция». Всего кузнечанам будет представлено 11 постановок от коллективов из Перми, Сызрани, Нижнего Новгорода, а также Германии и Израиля.

«Я уверен, что вы все получите от приобщения к театру массу впечатлений. Радует то, что быстро расходятся билеты и хочется, чтобы среди людей на них был ажиотаж», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

В Кузнецке немало юных дарований. В этом на открытии фестиваля убедились и зрители, и участники театрального форума.

«Очень рад, что я в Кузнецке. У вас здесь всегда такая зажигательная атмосфера. И эти дети такие энергичные. Не думал, что маленькие могут быть такими шустрыми», — отметил художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов.

Спектакли будут проходить на нескольких площадках. Фестиваль «Золотая провинция» продлится до 13 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».