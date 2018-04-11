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Курс евро впервые за два года стал больше 80 рублей

11 апреля в 11:05 242 просмотра
Lenta.ru.

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Курс евро на московской бирже превысил 80 рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

В последний раз такие показатели у евро были два года назад — в марте 2016.

Курс доллара превысил 64 рубля впервые за полтора года.

Ослабление рубля произошло после ужесточения антироссийских санкций и сопровождается падением российских биржевых индексов, а также котировок ценных бумаг ряда российских компаний.

В начале недели курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2018 и 2017 годов.

«На самом деле произошедшие события это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают последние несколько лет», — отметил министр экономического развития Максим Орешкин.


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