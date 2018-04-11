В апреле и мае пензенцы смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40%.

Пассажиры поездов дальнего следования «ФПК» могут оформить билеты со скидкой 40% в плацкартные вагоны поездов, которые будут курсировать по России с 5 мая по 28 июня, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что предложение действует на верхние места в конце вагона (34, 36), а также на верхние боковые места (с 38 по 54).

Условия акции не распространяются на оформление билетов по детскому тарифу и на проезд организованных групп пассажиров. Кроме того, скидка не применяется при покупке билетов на скорый фирменный поезд № 145/146 «Ингушетия» сообщением «Москва — Назрань».