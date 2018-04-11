В Пензе остается угроза подтопления территорий города

За последние несколько дней от пензенцев поступило около 160 заявок о подтоплениях на дорогах и территориях жилых домов. Об этом в ходе заседания комиссии Гордумы 11 апреля сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов.

«В настоящий момент сброс «Сурского гидроузла» составляет порядка 550 кубометров в секунду. Уровень воды в черте Пензы поднялся за последние сутки на 75 см. По словам директора ФГУ «Сурский гидроузел», к вечеру возможно увеличение сброса: максимально 750−800 кубометров в секунду. Междуречье и район ул. Литвинова могут в связи с этим быть подтоплены. Ситуацию мониторим», — рассказал Алексей Михайлов.

По его словам, первый пик паводка прошел, но снега еще по-прежнему много.

«На ул. Заозерной три дня откачивали воду, на ул. Громова, 72 есть проблема. Улицы Чаадаева, Складская, Ростовская, Калинина — там серьезные проблемы с ливневками. В Веселовке начала активно таять вода, провели работу по отводу, чтобы не заходила в жилые дома, мешки с песками подкладывали. «Пензадормост» занимается ликвидацией последствий. Возможно еще ухудшение ситуации», — заявил начальник управления.

Глава Пензы Валерий Савельев поинтересовался, хватил ли техники для устранения подтоплений.

«На моей памяти такого сильного паводка еще не было, но сил и средств оказалось достаточно», — подчеркнул Алексей Михайлов.

Однако, по словам главы города, в этом году город был недостаточно готов к паводку, необходимо продумать еще некоторые вопросы.

«На ул. Складской три машины приехали, откачали семь тонн, отъехали 300 метров и вылили в люк. Визуально ничего не меняется, уровень воды — тот же. На ул. Ростовской рабочие сидят семечки грызут, помпа работает неэффективно. Надо закупить технику, сделать ливневки», — сказал он.

Валерий Савельев предложил по каждому месту подтопления разработать план мероприятий, чтобы быть готовыми в следующем году не допустить подобных ситуаций.