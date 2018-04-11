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Глава Горводоканала прокомментировал информацию о неосвоении денег, заложенных в тариф

11 апреля в 18:19 280 просмотров
, что предприятие не использует все средства на ремонт сетей, заложенные в тариф.

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11 апреля на пресс-конференции руководитель пензенского Горводоканала Александр Авдеев прокомментировал информацию о том, что предприятие не использует все средства на ремонт сетей, заложенные в тариф.

«Капитальный ремонт сетей выполняется в объемах арендной платы городского имущества, план капитального ремонта сетей и оборудования ежегодно составляется и согласовывается с администрацией города. Я могу сказать однозначно, что за последние три год план капитального ремонта выполнялся в полном объеме. На этот год сумма, предусмотренная на капремонт, равнялась 32 млн рублей, вот в этом объеме и происходит освоение денежных средств.

Все остальное — это аварийные работы, на это выделялось 18 млн рублей. По неосвоению средств на устранение аварий говорить вообще не стоит, аварий у нас хватает, идет даже перевыполнение», — сказал Александр Авдеев.

По словам вице-мэра Юрия Ильина, действительно, инвестпрограмма принималась масштабная, но выполнялась фактически на 40−50%.

«В этом случае применялся инструмент по уменьшению соответствующей базы на следующий год, то есть эти деньги недозакладываются на следующий год. Сейчас не будет инвестпроектов на десятилетия, сейчас будем проводить конкретные мероприятия», — отметил он.

О том, что Горводоканал использует не все средства, заложенные в тарифе на ремонт сетей, сказал 10 апреля губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что в этом вопросе нужно разобраться.


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