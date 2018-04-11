В Пензе состоялась премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция» (видео)

В центре сюжета — конфликт поколений. Бездуховное и материальное воплощается в главном герое — банкире Марлене Петровиче. Направить сына на честный путь и донести правду пытается его отец, пенсионер Петр Лукич. Именно из этого взаимодействия и рождаются перемены.

«Она написана, как и большинство моих вещей, в трагикомическом ключе, где зритель может и посмеяться, и поплакать», — рассказал Юрия Поляков.

Второй премьерный показ спектакля «Золото. Любовь. Революция» (16+) намечен на 15 апреля. Начало — в 18.00.

Сообщает телеканал «Экспресс».