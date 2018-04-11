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В Пензе состоялась премьера спектакля «Золото. Любовь. Революция» (видео)

11 апреля в 20:36 60 просмотров
«Золото. Любовь. Революция», по пьесе «Золото партии» Юрия Полякова. Премьера постановки, посвященной 100-летию октябрьской революции, состоялась на большой сцене областного театра драмы.

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Пензенцам показали спектакль «Золото. Любовь. Революция», по пьесе «Золото партии» Юрия Полякова. Премьера постановки, посвященной 100-летию октябрьской революции, состоялась на большой сцене областного театра драмы.

В центре сюжета — конфликт поколений. Бездуховное и материальное воплощается в главном герое — банкире Марлене Петровиче. Направить сына на честный путь и донести правду пытается его отец, пенсионер Петр Лукич. Именно из этого взаимодействия и рождаются перемены.

«Она написана, как и большинство моих вещей, в трагикомическом ключе, где зритель может и посмеяться, и поплакать», — рассказал Юрия Поляков.

Второй премьерный показ спектакля «Золото. Любовь. Революция» (16+) намечен на 15 апреля. Начало — в 18.00.

Сообщает телеканал «Экспресс».


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