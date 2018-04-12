В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
Чем опасен избыточный вес у ребенка
Стали известны масштабы «потопа» в Мичурино. ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
Депутатам рассказали, почему пензенский бизнесмен не платил налоги 7 лет
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Пензенцы не могут пройти к ДС «Воейков» из-за грязи
Поезд «Пачелма-Белинская» будет курсировать по новому расписанию
Пострадавших в Колышлее детей выписали из больницы
В Пензенской области могут появиться «умные» светофоры
В Сердобском районе уровень реки превысил критическую отметку
В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Пензенские власти выразили соболезнования родным Геннадия Ерошина
В Пензенской области скончался известный врач Геннадий Ерошин

Суд не изменил приговор по делу о массовом отравлении алкоголем в Кузнецке

12 апреля в 14:24 710 просмотров
приговор Кузнецкого районного суда по делу о сбыте нелегального алкоголя, в результате которого погибли пять человек.

" data-title="Суд не изменил приговор по делу о массовом отравлении алкоголем в Кузнецке — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Кузнецкого районного суда по делу о сбыте нелегального алкоголя, в результате которого погибли пять человек.

Приговор фигуранту дела районный суд вынес в декабре 2017 года — ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников каждого из пяти погибших было решено взыскать по 500 000 руб.

Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, в ночь с 19 на 20 ноября 2016 года житель Кузнецка отмечал свой день рождения в кругу друзей. Мужчины распивали якобы дорогой ром, после чего девять человек оказались в больнице с отравлением, еще пятеро скончались.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...