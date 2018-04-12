Суд не изменил приговор по делу о массовом отравлении алкоголем в Кузнецке

Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Кузнецкого районного суда по делу о сбыте нелегального алкоголя, в результате которого погибли пять человек.

Приговор фигуранту дела районный суд вынес в декабре 2017 года — ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников каждого из пяти погибших было решено взыскать по 500 000 руб.

Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, в ночь с 19 на 20 ноября 2016 года житель Кузнецка отмечал свой день рождения в кругу друзей. Мужчины распивали якобы дорогой ром, после чего девять человек оказались в больнице с отравлением, еще пятеро скончались.