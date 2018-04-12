В Пензе депутат попросил лояльнее относиться к владельцам ларьков

Народные избранники в ходе комиссии Пензенской городской Думы 12 апреля поинтересовались, есть ли у бизнесменов альтернатива после демонтажа их объектов.

Депутаты напомнили, что в стране на высшем уровне постоянно говорят о развитии малого предпринимательства. В связи с этим они задали вопрос начальнику отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлане Александровой: «Рассматривается ли инициатива предоставления объектов под малый бизнес в другом месте, если выдается предписание о демонтаже на «красной линии»?

«Предписание собственникам не выдается, так как процедура демонтажа его не предусматривает. На объекте размещается уведомление с требованиями добровольно в течение десяти рабочих дней убрать его. Если этого не происходит, тогда администрация выезжает и комиссионно демонтирует объект. Бизнесмены вправе обратиться в администрацию для того, чтобы их включили в схему размещения нестационарных торговых объектов», — сообщила она.

Депутат Анатолий Овчаренко возмутился таким положением дел. По его словам, к предпринимателям надо подходить более лояльно.

«Сколько в 2017 году обанкротилось малого бизнеса? Я вам скажу — более 3500. Предприниматели исправно платят все налоги, надо идти им на встречу и как-то помогать, а не так, что пришли, разломали, штрафы и суды. Надо искать альтернативные пути подхода. Может дойти до того, что малый бизнес совсем исчезнет», — заявил он.