В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
Чем опасен избыточный вес у ребенка
Стали известны масштабы «потопа» в Мичурино. ВИДЕО
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе преподавателю ПГУ вручили медаль им. Пацаева
В Лопатинском районе запустили современную систему кормления животных
В Пензе в поселке Мичурино начала отступать вода
В Пензе новые владельцы «Горводоканала» рассказали о грядущих изменениях
Александр Самокутяев рассказал о будущем космонавтики
Губернатор: Обязательно определим размер помощи пострадавшим от паводка
Пензенцы участвуют в российском съезде травматологов-ортопедов
В Пензе ветеран труда едва не осталась без жилья
Вода в Сердобском районе пошла на убыль
Депутатам рассказали, почему пензенский бизнесмен не платил налоги 7 лет

В Пензе депутат попросил лояльнее относиться к владельцам ларьков

12 апреля в 16:44 340 просмотров
, есть ли у бизнесменов альтернатива после демонтажа их объектов.

" data-title="В Пензе депутат попросил лояльнее относиться к владельцам ларьков — Пенза-пресс, рунет за день">

Народные избранники в ходе комиссии Пензенской городской Думы 12 апреля поинтересовались, есть ли у бизнесменов альтернатива после демонтажа их объектов.

Депутаты напомнили, что в стране на высшем уровне постоянно говорят о развитии малого предпринимательства. В связи с этим они задали вопрос начальнику отдела муниципального земельного контроля администрации Пензы Светлане Александровой: «Рассматривается ли инициатива предоставления объектов под малый бизнес в другом месте, если выдается предписание о демонтаже на «красной линии»?

«Предписание собственникам не выдается, так как процедура демонтажа его не предусматривает. На объекте размещается уведомление с требованиями добровольно в течение десяти рабочих дней убрать его. Если этого не происходит, тогда администрация выезжает и комиссионно демонтирует объект. Бизнесмены вправе обратиться в администрацию для того, чтобы их включили в схему размещения нестационарных торговых объектов», — сообщила она.

Депутат Анатолий Овчаренко возмутился таким положением дел. По его словам, к предпринимателям надо подходить более лояльно.

«Сколько в 2017 году обанкротилось малого бизнеса? Я вам скажу — более 3500. Предприниматели исправно платят все налоги, надо идти им на встречу и как-то помогать, а не так, что пришли, разломали, штрафы и суды. Надо искать альтернативные пути подхода. Может дойти до того, что малый бизнес совсем исчезнет», — заявил он.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»
Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...