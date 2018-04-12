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В Пензе ветеран труда едва не осталась без жилья

12 апреля в 17:11 316 просмотров
, которая является инвалидом и ветераном труда, едва не выселили из дома.

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В Пензе 81-летнюю женщину, которая является инвалидом и ветераном труда, едва не выселили из дома.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 1998 году муж с женой получили от своего работодателя, парка имени Белинского, комнату в доме в Лермонтовском переулке. Ранее дом принадлежал заводу дезхимоборудования, но в 1980 году по распоряжению горисполкома его расселили и передали на баланс парка для организации музея, однако его там так и не открыли.

Через 18 лет руководство учреждения отремонтировало комнаты и выделило сотрудникам, которые там прописались.

В 2014 году дом перешел в муниципальную собственность, а в конце 2017 года горадминистрация отказалась заключать с жильцами договоры социального найма.

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском о признании за пенсионеркой права пользования жилым помещением и возложении на МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» обязанности заключить с ней договор социального найма.

Иск удовлетворили в полном объеме.


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