Пензенцы участвуют в российском съезде травматологов-ортопедов

Главной целью съезда является объединение усилий профессионального сообщества и государственных структур для решения приоритетных задач практического здравоохранения, использования в практике передовых и перспективных достижений медицины.

В рамках мероприятия проходит масштабная выставка зарубежных и отечественных производителей медицинской продукции для травматологии и ортопедии. На пензенском стенде представлены образцы продукции региональных предприятий.

Разработки пензенских ученых и практиков высоко отметил оргкомитет форума, делегация получила третье место в категории «Лучший стендовый доклад».