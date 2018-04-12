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Пензенцы участвуют в российском съезде травматологов-ортопедов

12 апреля в 17:46 320 просмотров
(18+) травматологов-ортопедов.

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Пензенская делегация принимает участие в работе всероссийского съезда (18+) травматологов-ортопедов.

Главной целью съезда является объединение усилий профессионального сообщества и государственных структур для решения приоритетных задач практического здравоохранения, использования в практике передовых и перспективных достижений медицины.

В рамках мероприятия проходит масштабная выставка зарубежных и отечественных производителей медицинской продукции для травматологии и ортопедии. На пензенском стенде представлены образцы продукции региональных предприятий.

Разработки пензенских ученых и практиков высоко отметил оргкомитет форума, делегация получила третье место в категории «Лучший стендовый доклад».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/78394/

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