Россия отмечает День космонавтики. Ровно 57 лет назад, 12 апреля, советский летчик Юрий Гагарин преодолел земное притяжение, вышел на околоземную орбиту и совершил полет вокруг земного шара. С тех пор космонавтика шагнула далеко вперед. Свой вклад в это внес и пензенский космонавт Александр Самокутяев.

Развитие космонавтики, как и развитие науки, в целом — неизбежно. И человеческие умы больше волнует вопрос, в каком направлении оно будет идти? Уроженец Пензы Александр Самокутяев, побывавший в двух космических экспедициях, уверен: — главная перспектива — это полеты за пределы ближнего космоса, потому что околоземная орбита считается достаточно изученной.

«Конечно, исследования продолжаются, и направлений работы очень много. Следующий шаг — далекие планеты Солнечной системы», — рассказал Александр Самокутяев.

Недалеко те времена, когда люди будут более подробно изучать Луну, летать на Марс и учиться сажать корабли на астероиды — эти летающие в космической бездне тела можно использовать как транспортное средство. Но за десятилетия полетов вокруг родной планеты появилась серьезная проблема — космический мусор. Что с ним делать, обсуждается бурно и много кем из ученого мира, но до сих пор стратегия не выбрана.

«У нас один выход — прогнозировать нахождение группировки отслуживших аппаратов, траектории их полета и уводить от них действующие корабли», — сказал Александр Самокутяев.

В этот исторический день наш земляк просто не мог не вспомнить о том, кто этот день сделал историческим о Юрии Гагарине. Первом человеке, преодолевшем земное притяжение.

«Гагарин останется для людей вне политики, национальности. Это человек планеты Земля, который первым побывал в космосе, это на века», — отметил Александр Самокутяев.

Он сейчас в космос не летает, врачи не рекомендуют. Но командир экипажа с позывным «Тарханы» полон оптимизма и не сомневается, что Россия не утратит лидирующие позиции в освоении космического пространства, а только их упрочит., сообщает телеканал «Экспресс».