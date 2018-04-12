В Пензе преподавателю ПГУ вручили медаль им. Пацаева (видео)

Легендарный хит группы «Земляне» в стенах Пензенского государственного университета звучал как гимн воспитанникам вуза. В середине прошлого века будущий летчик-космонавт Виктор Пацаев получил там диплом с отличием, а спустя несколько лет стал первым космонавтом в мире, который работал за пределами земной атмосферы.
«Он в группе с Добровольским и Волковым совершил первый в мире полет к орбитальной станции. Это было сложно, с опасностями и техническими сложностями, что, к великому сожалению, закончилось трагически», — сказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.
В 2017 году учредили медаль имени Виктора Пацаева. Она вручается за особые заслуги в научных разработках в сфере космической отрасли. На этот раз награду получил Иван Урнев, в прошлом — руководитель крупного оборонного предприятия. Доктор технических наук имеет 35 патентов и больше 150 научных трудов.
«Многие пензенские предприятия имеют отношение к космосу. И мы тоже, на котором я работаю. Это очень приятно и почетно. Тем более я люблю ПГУ. Моя судьба связана с ним с 1956 года», — рассказал он.
Мемориальная доска с именем Виктора Пацаева появилась в Пензенском государственном университете более 40 лет назад. В День космонавтики десятки студентов вуза приходят почтить память героя Советского Союза, сообщает телеканал «Экспресс».