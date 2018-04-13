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В Пензенской области педофила осудили на 13 лет

13 апреля в 12:19 860 просмотров

В Пензенской области мужчину осудили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и нескольких эпизодах краж.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в начале августа 2017 года пьяный мужчина попросил двух девочек помочь ему расклеить объявления в подъезде. Дети отказались, тогда он силой затащил несовершеннолетних в подъезд многоквартирного дома, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, его обвинили в серии краж велосипедов. Ранее злоумышленник был судим за воровство.

В результате мужчине назначили 13 лет лишения свободы и ограничение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.


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