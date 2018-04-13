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Пензенцы еще могут успеть записаться на «Тотальный диктант»

13 апреля в 12:59 338 просмотров
«Тотальный диктант» (0+).

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Пенза присоединится к международной акции добровольной проверки грамотности «Тотальный диктант» (0+).

Диктант можно будет написать 14 апреля в 14.00 на нескольких площадках:

— историко-филологического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (ул. Лермонтова, 37, 11 корпус ПГУ);

— Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а);

— Пензенский артиллерийский инженерный институт;

— учебный центр «Почты России» (ул. Терновского, 133).

Результаты будут доступны на официальном сайте проекта только участникам. Работа над ошибками состоится 21 апреля, награждение отличников — 28 апреля.

Напомним, текст для «Тотального диктанта-2018» подготовила Гузель Яхина — российская писательница из Казани, успех которой принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов «Зулейха открывает глаза» (16+). За него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».


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