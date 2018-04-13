Пензенцы еще могут успеть записаться на «Тотальный диктант»

Диктант можно будет написать 14 апреля в 14.00 на нескольких площадках:
— историко-филологического факультета Педагогического института им.
— Пензенская областная библиотека им.
— Пензенский артиллерийский инженерный институт;
— учебный центр «Почты России» (ул. Терновского, 133).
Результаты будут доступны на официальном сайте проекта только участникам. Работа над ошибками состоится 21 апреля, награждение отличников — 28 апреля.
Напомним, текст для «Тотального диктанта-2018» подготовила Гузель Яхина — российская писательница из Казани, успех которой принес дебютный роман о раскулачивании 1930-х годов «Зулейха открывает глаза» (16+). За него автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна», «Книга года».