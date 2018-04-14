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Louna предпочла Хабаровск Нью-Йорку — РЕН ТВ

14 апреля в 09:26 368 просмотров
«СОЛЬ» (16+) примет новых гостей — музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

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15 апреля программа «СОЛЬ» (16+) примет новых гостей — музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. Музыканты постоянно выступают на крупнейших фестивалях России и завоевывают все новые награды — недавно Лусинэ Геворкян была признана солисткой года на «Чартовой Дюжине-2018». В активе Louna есть и международные успехи: их песни не только были в ротации зарубежных радиостанций, но и входили в итоговый хит-парад сводного американского чарта.

В новом выпуске программы «СОЛЬ» Лусинэ вспомнит, как Louna отправилась в большой тур по США в компании группы The Pretty Reckless. И о том, как российский коллектив затмил американских звезд:
«Одна газета в Чикаго написала, что в сравнении с разогревом The Pretty Reckless выглядели как the pretty dead. Нам сказали: «все, ребят, пора вас лишить стробоскопов». Потому что это не очень круто, когда хэдлайнера опускают, а никому не известную группу начинают превозносить».

Все закончилось тем, что группе Louna поступили предложения о продолжении карьеры в США. Но музыканты предпочли вернуться в Россию и играть «для своих»:

«В туре нам предлагали остаться и жить там. Мы вернулись домой, пожертвовали концертами в Нью-Йорке и Бостоне и прилетели обратно в Россию, чтобы сыграть в Хабаровске и Владивостоке».

Почему Лусинэ считает, что в штатах «все очень-очень-очень печально»? И каким образом ей удалось снизить градус своей рок-н-ролльной жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы даст новый выпуск «СОЛИ от первого лица» (16+).

В студии РЕН ТВ Louna исполнит 10 песен: «Громче и злей», «Бойцовский клуб», «Родина», «С тобой», «Ночь, дорога и рок», «Штурмуя небеса», «1984», «Дорога бойца», «Колыбельная», «Мама».

Смотрите «СОЛЬ от первого лица» (16+) с группой Louna — в воскресенье, 15 апреля, в 00.00 на РЕН ТВ.


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