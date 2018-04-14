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В Лермонтовке состоялся концерт чувашской песни (видео)

13 апреля в 20:18 234 просмотра
, чуваши области проживают в основном там. Праздник прошел на одном дыхании.

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В библиотеке имени Лермонтова провели день Чувашии. На него пригласили пензенцев и жителей Неверкинского района, чуваши области проживают в основном там. Праздник прошел на одном дыхании.

Концерт чувашской песни, прозвучавший в стенах лермонтовской библиотеки, стал своеобразным музыкальным мостом, связавшим Пензу с Чебоксарами. Все богатство и неповторимость древней культуры жители областного центра смогли ощутить благодаря дню Чувашии. В рамках полиэтнического форума прошли семинары с участием ученых. И конечно, эту акцию не могли пропустить коренные жители Неверкинского района. Именно там издавна живут пензенские чуваши. Надежда Дунькова приехала подпевать из Старой Андреевки.

«Такая радость, когда слышишь родной язык, это очень приятно», — сказала она.

Отдельной темой стала экспозиция старинного промысла — чувашской вышивки. Целому ремеслу не дает кануть в лету швейная фабрика, которая производит эти шедевры. Их уже успели оценить в Екатеринбурге, Тюмени, и вот теперь в Пензе.

«Нам приятно было, что подходили даже не чуваши, изумлялись богатству цвета. Символика каждого узора что-то означает», — рассказала организатор выставки Маргарита Павлова.

Завершило день Чувашии в Пензе выступление чувашского эстрадного ансамбля «Сеспель». Вокалисты исполнили песни на чувашском и русском языках, сообщает телеканал «Экспресс».


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