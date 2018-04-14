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Главврача пензенского онкодиспансера задержали за получение взятки

13 апреля в 21:21 1930 просмотров

В Пензенской области 13 апреля задержали главного врача онкологического диспансера. Его подозревают в получении взятки более чем в один миллион рублей.

Как сообщает региональное управление СКР, главный врач получил деньги за то, что «помог» одной из организаций выиграть аукцион на поставку препаратов. Таким образом он поддержал объем реализации этой компанией лекарств.

Уголовное дело возбудили по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Разработкой дела занимались специалисты регионального УФСБ.

«В ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» изъяты документы, имеющие значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в СКР.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1217540/

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