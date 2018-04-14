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Заречный протестирует проект «Умный город»

14 апреля в 10:15 450 просмотров
, в которых в пилотном режиме протестируют проект «Умный город». В список вошел город Заречный Пензенской области.

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Минстрой определил 20 российских городов, в которых в пилотном режиме протестируют проект «Умный город». В список вошел город Заречный Пензенской области.

«Умный город» — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в городе, и в транспортной инфраструктуре и многое другое", — пояснил министр строительства Михаил Мень.

В «умных городах» обещан беспилотный транспорт, транспортное моделирование, строительство с использованием BIM-технологий, дистанционный сбор данных с датчиков ЖКХ и заключение сделок по недвижимости в электронной форме. Внедрение технологий «Умного города» существенно улучшит технологическую инфраструктуру Заречного и приведет к повышению качества жизни горожан, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В пилотном режиме опробуют мобильные приложения для управляющих компаний. До конца апреля Минстрой запустит банк решений «умного города», в который войдут лучшие российские и мировые практики для создания комфортной и современной городской инфраструктуры.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-3210932/

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