Заречный протестирует проект «Умный город»

Минстрой определил 20 российских городов, в которых в пилотном режиме протестируют проект «Умный город». В список вошел город Заречный Пензенской области.

«Умный город» — это не только городская среда. Это комплексное применение современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в городе, и в транспортной инфраструктуре и многое другое", — пояснил министр строительства Михаил Мень.

В «умных городах» обещан беспилотный транспорт, транспортное моделирование, строительство с использованием BIM-технологий, дистанционный сбор данных с датчиков ЖКХ и заключение сделок по недвижимости в электронной форме. Внедрение технологий «Умного города» существенно улучшит технологическую инфраструктуру Заречного и приведет к повышению качества жизни горожан, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В пилотном режиме опробуют мобильные приложения для управляющих компаний. До конца апреля Минстрой запустит банк решений «умного города», в который войдут лучшие российские и мировые практики для создания комфортной и современной городской инфраструктуры.