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Главврача пензенского областного онкоцентра снимут с должности

14 апреля в 10:53 1218 просмотров

Главврача Пензенского областного онкологического диспансера снимут с должности. Такое распоряжение дал 14 апреля губернатор Иван Белозерцев.

В ходе осмотра онкоцентра к главе региона обратилась пациентка. Она пожаловалась на плохое питание.

«Я очень хочу похвалить местных врачей, они делают все, что могут и даже больше. Но я хочу обратить внимание на питание. Нас один раз даже кормили нечищенным овсом. Еда ужасная», — рассказала женщина.

Иван Белозерцев согласился с тем, что в этом вопросе надо разобраться.

«Питание зависит от деятельности главного врача. Я направлю сюда рабочую комиссию, Роспотребнадзор, возьмем этот вопрос на контроль, разберемся с меню. Главного врача с сегодняшнего дня снимут с должности, придет другой, который будет обеспечивать правильное питание и лечение», — сообщил он.

Ранее стало известно о том, что главврача областного онкоцентра задержали за взятку в миллион рублей.

Фотография: фото Галины Поповой

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