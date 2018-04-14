В ходе осмотра онкоцентра к главе региона обратилась пациентка. Она пожаловалась на плохое питание.
«Я очень хочу похвалить местных врачей, они делают все, что могут и даже больше. Но я хочу обратить внимание на питание. Нас один раз даже кормили нечищенным овсом. Еда ужасная», — рассказала женщина.
Иван Белозерцев согласился с тем, что в этом вопросе надо разобраться.
«Питание зависит от деятельности главного врача. Я направлю сюда рабочую комиссию, Роспотребнадзор, возьмем этот вопрос на контроль, разберемся с меню. Главного врача с сегодняшнего дня снимут с должности, придет другой, который будет обеспечивать правильное питание и лечение», — сообщил он.
Ранее стало известно о том, что главврача областного онкоцентра задержали за взятку в миллион рублей.
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Главврача пензенского областного онкоцентра снимут с должности
Главврача Пензенского областного онкологического диспансера снимут с должности. Такое распоряжение дал 14 апреля губернатор Иван Белозерцев.
В ходе осмотра онкоцентра к главе региона обратилась пациентка. Она пожаловалась на плохое питание.
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