Губернатор поручил отслеживать звонки пензенских главврачей

«Даю поручение выдавать главным врачам и начмедам сим-карты, которые будут оплачиваться за счет бюджета, установим лимит и каждый месяц будем брать распечатку этих звонков. Они должны по этому телефону разговаривать с министерством здравоохранения, своими коллегами, но не с блатниками. Другой сим-карты не должно быть. Поручу службе контроля отслеживать этот вопрос. Я понимаю, искоренить это невозможно, но надо начинать с этим бороться», — сказал глава региона 14 апреля в ходе осмотра онкологического диспансера.



Иван Белозерцев также поручил поднять этот вопрос на коллегии министерства здравоохранения.



Напомним, ранее стало известно о том, что главврача онкоцентра задержали за взятку. По данным следствия, он получил деньги за то, что «помог» одной из организаций выиграть аукцион на поставку препаратов. Таким образом он поддержал объем реализации этой компанией лекарств.