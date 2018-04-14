Жителей ул. Сумской хотят лишить проезда к дому

Овощной склад хотят построить прямо на парковке возле дома, перекрыв дорогу забором.
Местные жители должны будут ходить по щебню и грязи, чтобы попасть в свою квартиру. Кроме того, из-за построенного забора к подъездам не смогут проехать машины спецслужб, так как дорога за домом ведет в тупик, а больше способа проезда нет.
Автолюбители тоже возмущены постройкой нового объекта, так как им некуда будет ставить свои машины, а их очень много, порой не хватает даже места на парковке и люди вынуждены оставлять транспорт вдоль дома.
Но больше всего обеспокоились происходящим семьи с детьми, так как к складу будут подъезжать фуры.
«Тут бегают дети, а к складу будут подъезжать большегрузы, ребята могут попасть под колеса! Также будут мухи, антисанитария. Окна будет невозможно открыть, запах будет стоять» — возмутилась местная жительница.
«Мы будем писать заявления во все инстанции, надо будет, до президента дойдем! Но мы отстоим свой двор!» — подытожил житель дома.
Собравшиеся написали заявление в прокуратуру, его подписали все присутствующие. Жители не собираются опускать руки, они хотят мешать перекрытию дороги до того момента, как все не решится.
Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации.