Жителей ул. Сумской хотят лишить проезда к дому

В Пензе жители дома № 32 по улице Сумской собрались, чтобы противостоять постройке овощного склада на территории их дома. На место также приехали представители горадминистрации.

Овощной склад хотят построить прямо на парковке возле дома, перекрыв дорогу забором.

Местные жители должны будут ходить по щебню и грязи, чтобы попасть в свою квартиру. Кроме того, из-за построенного забора к подъездам не смогут проехать машины спецслужб, так как дорога за домом ведет в тупик, а больше способа проезда нет.

Автолюбители тоже возмущены постройкой нового объекта, так как им некуда будет ставить свои машины, а их очень много, порой не хватает даже места на парковке и люди вынуждены оставлять транспорт вдоль дома.

Но больше всего обеспокоились происходящим семьи с детьми, так как к складу будут подъезжать фуры.

«Тут бегают дети, а к складу будут подъезжать большегрузы, ребята могут попасть под колеса! Также будут мухи, антисанитария. Окна будет невозможно открыть, запах будет стоять» — возмутилась местная жительница.

«Мы будем писать заявления во все инстанции, надо будет, до президента дойдем! Но мы отстоим свой двор!» — подытожил житель дома.

Собравшиеся написали заявление в прокуратуру, его подписали все присутствующие. Жители не собираются опускать руки, они хотят мешать перекрытию дороги до того момента, как все не решится.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации.