Пензенцы смогут приостановить плату за капремонт

Как сообщили в пресс-службе областного управления ЖКХ и ГЗН, по достижении минимального размера фонда собственники на общем собрании будут вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов. Однако те, у кого на этот момент имеется задолженность, все равно должны будут ее погасить.

Кроме того, пензенцы могут установить размер фонда капремонта выше, чем установленный в регионе минимальный размер.

Еще одно нововведение — возможность совмещать выполнение разных видов работ по капремонту, изначально запланированных на разные годы, в случае, если эти работы технологически связаны между собой. Иными словами, если работы по капитальному ремонту, к примеру, кровли в МКД запланированы на 2019 год, а капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в этом же доме — на 2020 год, нововведение позволяет капитально отремонтировать и крышу, и инженерные системы в 2019 году.