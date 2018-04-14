Пензенцы простились с Геннадием Ерошиным

14 апреля состоялось прощание с главврачом областной детской клинической больницы им. Филатова, ветераном пензенского здравоохранения Геннадием Ерошиным, ушедшим из жизни на 72-м году.

Проститься с бывшим коллегой, другом, учителем пришли сотни пензенцев. Многие не могли сдержать слез. Проводить Геннадия Ерошина в последний путь пришел и глава региона Иван Белозерцев.

«Сегодня траурный день для всех нас. Всю жизнь с момента прибытия на Пензенскую землю Геннадий Леонидович посвятил служению людям. Это очень уважаемый, известный человек, который прошел все ступени врачебной деятельности и своим трудом, отношением к пациентам заслужил непререкаемый авторитет. Он спас множество жизней наших детей, внуков, многое сделал для развития системы здравоохранения.

Мы, простые люди, думаем, что врач должен прожить 90 лет, потому что он врач и знает, как лечиться. Но мы видим, что непредвиденные болезни вырывают из жизни прекрасных людей, и врачей — в том числе. Хочу поклониться Геннадию Леонидовичу за его огромный труд на Пензенской земле», — сказал он.

Ученик Геннадия Ерошина по ремеслу, преемник по общественно-политической работе, зампредседателя регионального ЗакСобрания Вячеслав Космачев отметил, что благодаря ему в регионе решались многие острые социальные вопросы.

«Мне бы хотелось сказать: «Добрый день, дорогие друзья». Но сегодня не добрый день, потому что мы провожаем своего товарища, друга, наставника и просто прекрасного человека. О нем помнят многие поколения специалистов, которые еще юнцами приходили к Геннадию Леонидовичу на обучение. О нем помнят дети и взрослые в самых отдаленных уголках Пензенской области. Даже когда он пришел в ЗакСобрание, то думал только о том, чтобы законы максимально отражали чаяния жителей региона. Были жаркие баталии. Денег в бюджете всегда не хватало, но он всегда отстаивал интересы здравоохранения и соцслужб», — подчеркнул он.

Особенно тяжело прощание с Геннадием Ерошиным далось его другу и коллеге Владимиру Звеновскому, который был рядом с ним в последние минуты жизни.

«Очень тяжело говорить о друге, товарище, особенно когда он умер практически у тебя на руках. Все мы знаем его трудовой путь. Ему в наследство досталось огромное хозяйство в виде детской больницы. Это ежедневная, ежечасная забота о пациентах. Всего себя отдавал любимой работе. В тяжелые времена 90-х годов ему удалось сохранить коллектив, его работоспособность. При нем был построен корпус раннего детства, соединенный с роддомом, — это практически наш первый перинатальный центр. За все это ему великая честь и хвала. Он всех любил, ценил, и мы его ценили в ответ. Спи спокойно, дорогой», — сказал он.

Напомним, Геннадий Ерошин скончался 12 апреля на 72-м году жизни. Он прошел многие ступени системы регионального здравоохранения — от врача центральной районной больницы до руководителя крупнейшего лечебного учреждения Пензенской области.

За время работы Геннадия Леонидовича в должности главного врача областной детской больницы им. Филатова заметно укрепилась материально-техническая база учреждения: было построено пять зданий — поликлиника, корпус раннего детства, хозяйственный блок. Внедрены около 300 новых методик обследования и лечения.

При непосредственном участии Геннадия Ерошина оториноларингологическая служба Пензенской области стала одной из лучших в Российской Федерации.

Заслуженный врач РСФСР, кавалер Ордена Почета.