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Кувайцев поручил привести дороги в порядок к майским праздникам

14 апреля в 14:51 208 просмотров
, посвященное вопросам благоустройства территорий города после зимнего периода.

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В Пензе состоялось совещание, посвященное вопросам благоустройства территорий города после зимнего периода.

Мэр города Виктор Кувайцев подчеркнул, что территорию Пензы нужно привести в порядок до майских праздников.

«Большое количество пыли на дорогах после зимы. Ее необходимо убирать в срочном порядке», — сказал он.

Также мэр обратил внимание на то, что коммунальщики после раскопок недобросовестно восстанавливают дорожное покрытие, не соблюдают сроки выполнения работ.

«Необходимо применять по отношению к ним более жесткие меры», — порекомендовал Виктор Кувайцев.

С начала года выявлено 43 просадки после разрытий, находящихся на гарантийном обслуживании. Наибольшее их количество — у АО «Т плюс Теплосеть Пенза», сообщает пресс-служба горадминистрации

Кроме того, мэр поручил посчитать в метрах, сколько заборов нужно восстановить и сколько краски на это потребуется. Также с 30 марта по 1 мая в Пензе проходит месячник по благоустройству. На 21 и 28 апреля запланированы субботники по уборке территорий города.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_do_mayskikh_prazdnikov_nuzhno_privesti_territoriyu_goroda_v_poryadok/

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