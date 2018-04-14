Умер известный режиссер Милош Форман

Выдающийся деятель культуры скончался после непродолжительной болезни.
Милош Форман оставил после себя такие фильмы, как «Пролетая над гнездом кукушки» (16+), «Амадей» (16+), «Призраки Гойи» (16+), «Народ против Ларри Флинта» (18+) и другие. Первую картину кинокритики прозвали шедевром американского кинематографа.
Он был также обладателем трех «Золотых глобусов» и премии BAFTA в номинации за лучшую режиссуру. В 2013 году его наградили премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.