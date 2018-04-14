Умер известный режиссер Милош Форман

В возрасте 86 лет в США умер двукратный лауреат премии «Оскар» Милош Форман. Об этом сообщает телеканал «360».

Выдающийся деятель культуры скончался после непродолжительной болезни.

Милош Форман оставил после себя такие фильмы, как «Пролетая над гнездом кукушки» (16+), «Амадей» (16+), «Призраки Гойи» (16+), «Народ против Ларри Флинта» (18+) и другие. Первую картину кинокритики прозвали шедевром американского кинематографа.

Он был также обладателем трех «Золотых глобусов» и премии BAFTA в номинации за лучшую режиссуру. В 2013 году его наградили премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.