Ученые пришли к выводу, что люди с хронотипом «сова» рискуют умереть раньше отмеренного им биологического срока. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на «Газету.ру».

Эксперты полагают, что риск более ранней смерти может определяться различными факторами, причиной которых является рассинхронизация между внутренними (циркадными) ритмами человека и отклонениями в поведении, связанными с социальными обязательствами человека и его рабочим ритмом.

Как отметили ученые, люди ведут ночной образ жизни не по своей воле, а в силу особенностей психики и физиологии.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что «совы» обладают своими собственными биологическими часами, «ход» которых не совпадает с течением времени вне их сознания. Исследователь уверена, что из-за хронического недосыпания у «сов» значительно больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с «жаворонками».