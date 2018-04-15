В Пензе нашли способ решить проблему пробок раз и навсегда
Рецензия на книгу «Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить»
В Пензе областной суд снял обвинения с велосипедиста, попавшего в яму
Стало известно, кто самый богатый и кто самый бедный депутат в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
Умер известный режиссер Милош Форман
В России начнут блокировать Telegram с 16 апреля
Louna предпочла Хабаровск Нью-Йорку — РЕН ТВ
В Екатеринбурге появятся 12 новых остановок
В Череповце все ждут строительства нового моста
В Саратове перед концертом Гергиева случилось ЧП
Искусственный интеллект может предсказывать поведение собак
Telegram заблокируют по требованию Роскомнадзора
В госкомпаниях появятся руководители по цифровой трансформации
Сделки с криптовалютами планируют обложить налогом

«Жаворонки» живут дольше «сов» — ученые

14 апреля в 16:51 344 просмотра
, что люди с хронотипом «сова» рискуют умереть раньше отмеренного им биологического срока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.ру».

" data-title="«Жаворонки» живут дольше «сов» — ученые — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые пришли к выводу, что люди с хронотипом «сова» рискуют умереть раньше отмеренного им биологического срока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.ру».

Эксперты полагают, что риск более ранней смерти может определяться различными факторами, причиной которых является рассинхронизация между внутренними (циркадными) ритмами человека и отклонениями в поведении, связанными с социальными обязательствами человека и его рабочим ритмом.

Как отметили ученые, люди ведут ночной образ жизни не по своей воле, а в силу особенностей психики и физиологии.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что «совы» обладают своими собственными биологическими часами, «ход» которых не совпадает с течением времени вне их сознания. Исследователь уверена, что из-за хронического недосыпания у «сов» значительно больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с «жаворонками».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...