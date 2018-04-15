Пензенский лихач попал в объектив видеорегистратора

Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль подрезает автора видео, затем резко перестраивается в правую полосу, едва не врезаясь впереди ехавшую машину.
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Пользователь разместил в Сети видео с опасным маневром автомобилиста в центре Пензы.
Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль подрезает автора видео, затем резко перестраивается в правую полосу, едва не врезаясь впереди ехавшую машину.