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Пензенский лихач попал в объектив видеорегистратора

14 апреля в 17:23 502 просмотра

Пользователь разместил в Сети видео с опасным маневром автомобилиста в центре Пензы.

Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль подрезает автора видео, затем резко перестраивается в правую полосу, едва не врезаясь впереди ехавшую машину.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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