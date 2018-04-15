На майские праздники из Пензы пустят 9 дополнительных поездов

На майские праздники у россиян будет сразу четыре выходных дня. В этот период в Пензенской области планируют запустить девять дополнительных поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и Северного Кавказа.

Билеты можно приобрести уже сейчас, как в кассах железнодорожного вокзала, так и через интернет. Продажи стартовали за 90 суток до отправления составов, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы планируем туристические маршруты из Самары и Пензы в направлении Волгограда, героического нашего города. Совместно работаем с министерством туризма, поэтому это будет широко развернуто и предоставлено нашим пассажирам», — сообщил начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.