В Пензе осудили виновника смертельного ДТП с ребенком

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, трагедия произошла 8 сентября 2017 года на 418-м километре трассы «Нижний Новгород — Саратов». Автомобиль Kia Rio, водителем которого был 56-летний мужчина, нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, в салоне которого было три человека.

В результате аварии 47-летний водитель Daewoo и его несовершеннолетний сын от полученных травм скончались на месте. 30-летняя пассажирка этого же авто была госпитализирована с травмами. Погибшие приходились ей мужем и сыном.

Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии-поселении и лишению водительских прав на два с половиной года. Кроме того, в пользу потерпевших взыскан моральный вред — 1 800 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.