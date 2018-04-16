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В Пензе осудили виновника смертельного ДТП с ребенком

16 апреля в 17:18 268 просмотров
, по вине которого в Пензенском районе произошло смертельное ДТП, вынесли обвинительный приговор.

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Жителю Саратова, по вине которого в Пензенском районе произошло смертельное ДТП, вынесли обвинительный приговор.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, трагедия произошла 8 сентября 2017 года на 418-м километре трассы «Нижний Новгород — Саратов». Автомобиль Kia Rio, водителем которого был 56-летний мужчина, нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с Daewoo Nexia, в салоне которого было три человека.

В результате аварии 47-летний водитель Daewoo и его несовершеннолетний сын от полученных травм скончались на месте. 30-летняя пассажирка этого же авто была госпитализирована с травмами. Погибшие приходились ей мужем и сыном.

Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии-поселении и лишению водительских прав на два с половиной года. Кроме того, в пользу потерпевших взыскан моральный вред — 1 800 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.


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