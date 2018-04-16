В Пензе заменят последний участок ж/д путей на деревянных шпалах (видео)

В Пензенской области меняют последние железнодорожные пути с деревянными шпалами. Речь идет об участке «Проказна-Лунино», протяженностью около шести километров. Он — первый в сезоне летних капитальных работ. В планах — железнодорожников заменить около 95 километров полотна.

Перегон «Проказна-Лунино» — это 5 километров 700 метров железнодорожных путей. Именно с него начали летний сезон капитальных железнодорожных работ. Участок перекрыли полностью. Природная идиллия — весенний оттаявший луг резко контрастируют с быстрой масштабной работой.

Одновременно с другой стороны освободившиеся участки выравнивают бульдозерами, именно туда уложат будущее железнодорожное полотно.

Участок построили еще в 1996-м. В среднем пассажирские и грузовые поезда на нем ездили со скоростью 60−80 километров в час. Новая железная дорога позволит развить скорость до 100 км/ч. Новое покрытие прослужит больше восьми лет, все зависит от грузотоннажа.

Только на одном участке работают 86 человек и порядка десяти единиц техники. Всего в Пензенском регионе отремонтируют около 95 километров железнодорожных путей. Один километр обойдется в 50 миллионов рублей. Кроме направления на Лунино, пройдут работы в том числе — на станции «Пенза-1», в Кузнецке и Чаадаевке. Но этот капитальный ремонт пензенские железнодорожники считают историческим событием еще и по другой причине.

«Это последний в Пензенской области участок пути на деревянном основании, на этом он закончится. Будет везде бетон, так называемый «бархатный путь», это рельсы длиной в 600−800 километров, плавность хода и повышенная скорость движения», — рассказал заместитель главного инженера куйбышевской железной дороги Алексей Антонов.

Это плановые работы, хотя железнодорожники и не отрицают, что темпы работ в преддверии Чемпионата мира по футболу важны как никогда. Именно по этому участку от Саранска до Пензы в дни матчей напрямую и без остановок будут ходить электрички с болельщиками. Ремонт на перегоне «Проказна-Лунино» завершат к 20 мая, сообщает телеканал «Экспресс».