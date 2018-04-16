Жители Пензы написали «Тотальный диктант» (видео)

13 апреля миллионы человек по всему миру писали тотальный диктант по отрывку из текста популярной писательницы из Казани Гузели Яхиной. В Пензенской области акция побила рекорды посещаемости. В 2018-м проверить знания русского языка решили больше тысячи пензенцев. Впрочем, как показывает статистика, большая часть участников эксперимента по грамотности пишут диктант на плохие оценки.

«Тотальный диктант» в 2018 году прошел в 76 странах мира и даже вышел за пределы земного шара. Свою грамотность проверили даже космонавты. Для Пензенской области этот диктант стал юбилейным — пятым по счету.

Девиз «Тотального диктанта» — «Быть грамотным — модно». Хочется, конечно, проверить свои силы, школьные знания, тому, чему учили в университете. Это очень интересно", — сказала участница «Тотального диктанта — 2018» Екатерина Урейкина.

«Надо было готовиться, а не как я, утром правила пролистать в интернете. Хочется проверить, какой уровень знаний остался после того, как получила образование», — рассказала участница «Тотального диктанта — 2018» Екатерина Малышева.

Пензенцы хотят быть в тренде. Если в 2017 году проверить свои знания решились 425 жителей региона, и при этом отличников набралось меньше 30, то в 2018-м написать диктант изъявили желание больше 1000 пензенцев. В регионе работали 28 площадок, четыре из них — в областном центре.

«Было 12 районов, а сейчас гораздо больше. Подключились Бековский, Шемышейский, Никольский, то есть раза в полтора больше районов, чем в 2017-м году», — отметила заведующая кафедрой «Русский язык и методика его преподавания» педагогического института им. Белинского Галина Канакина.

На самой массовой площадке «Тотального диктанта», в ПГУ, текст читали профессионалы своего дела — преподаватели педагогического института. Они же, вместе с лучшими студентами, будут проверять работы участников акции. Пензенской области достался отрывок «Учитель словесности». Перед тем, как приступить к заданию, пензенцы услышали текст из уст автора — Гузели Яхиной.

«Текст достаточно сложный, он насыщен интересными знаками препинания. Здесь встречается точка с запятой. Ее, к сожалению, редко употребляют, мы игнорируем этот знак. Он ставится в тех случае, если части предложения удалены по смыслу друг от друга или перегружены знаками препинания», — рассказала старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика его преподавания» педагогического института им. Белинского Наталья Куприянова.

Организаторы рассчитывают, что отличников среди пензенцев в 2018 году будет гораздо больше. Результаты «Тотального диктанта» станут известны до 18 апреля. А 21 числа все желающие смогут провести работу над ошибками (0+), сообщает телеканал «Экспресс».