«Молком» выпустил линейку творога для детей от 6 месяцев

Продукт уже — на прилавках магазинов. В линейке — пять вкусов, уже известных покупателям продуктов «Мамалыш»: натуральный, с грушей, с абрикосом, с клубникой и с яблоком.



Творог изготовлен из натурального молока высшего сорта, он сертифицирован для питания детей с шести месяцев и подходит для начала первого прикорма.



Детское питание — стратегическое направление для «Молкома». Специализированную линию продукции «Мамалыш», соответствующую мировым стандартам, открыли в январе 2018 года. Первым продуктом стал бифилайф, предназначенный для диетического и лечебно-профилактического питания детей с восьми месяцев.



Продукты под брендом «Мамалыш» можно купить в торговых точках Пензы и области, фирменных магазинах «Молком», в ближайшее время они появятся и на прилавках столицы.