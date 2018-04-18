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«Молком» выпустил линейку творога для детей от 6 месяцев

18 апреля в 08:52 390 просмотров
«Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») расширил линейку детского питания под брендом «Мамалыш». Теперь в ней появился творог для детей от шести месяцев.

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«Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») расширил линейку детского питания под брендом «Мамалыш». Теперь в ней появился творог для детей от шести месяцев.

Продукт уже — на прилавках магазинов. В линейке — пять вкусов, уже известных покупателям продуктов «Мамалыш»: натуральный, с грушей, с абрикосом, с клубникой и с яблоком.

Творог изготовлен из натурального молока высшего сорта, он сертифицирован для питания детей с шести месяцев и подходит для начала первого прикорма.

Детское питание — стратегическое направление для «Молкома». Специализированную линию продукции «Мамалыш», соответствующую мировым стандартам, открыли в январе 2018 года. Первым продуктом стал бифилайф, предназначенный для диетического и лечебно-профилактического питания детей с восьми месяцев.

Продукты под брендом «Мамалыш» можно купить в торговых точках Пензы и области, фирменных магазинах «Молком», в ближайшее время они появятся и на прилавках столицы.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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