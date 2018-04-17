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В Пензе детские площадки возле домов подвергнут жесткой проверке

17 апреля в 11:23 344 просмотра

В Пензе ужесточат требования к содержанию придомовых игровых площадок.

С 17 ноября наступает ответственность за соблюдение нового технического регламента, касающегося содержания игровых площадок, в том числе — расположенных во дворах домов. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» сообщила директор Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева, вернувшаяся из Москвы, где проходила обучение работе по новым стандартам.

«Раньше существовал ГОСТ, но вопроса ни о сертификации, ни об обучении специалистов, которые бы обследовали детские площадки, вообще не было. Сейчас же в новом техрегламенте прописано, что игровые комплексы, которые, по большей части, стоят во дворах жилых домов, должны ежедневно осматриваться», — рассказала она.

По словам Елены Савельевой, в каждой управляющей компании должны появиться люди, которые будут нести ответственность за обслуживание детских площадок. Кроме того, изменились требования к игровым комплексам и в плане самого оборудования.

«Например, качели должны быть обязательно цепочные, другие считаются травмоопасными. Старые советские горки с открытыми бортиками запрещены к эксплуатации, и если у какой-то компании на территории находятся старые комплексы, то они должны быть все убраны, потому что они не безопасны, не сертифицированы и не декларированы в соответствии с действующим законодательством», — отметила директор парка.


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