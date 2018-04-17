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Жители Лунино 2,5 месяца были без воды

17 апреля в 13:14 168 просмотров

Жители домов на улице Набережной в рабочем поселке Лунино Пензенской области лишились воды из-за промерзших труб.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, воды не было с 4 по 14 февраля. По закону, ее могут отключить на четыре часа подряд или на восемь за весь месяц. То есть нормативный уровень обеспечения населения коммунальными услугами был нарушен.

После проверки руководителя ООО «Лунинское» оштрафовали на 500 рублей и потребовали устранить нарушения. Сотрудника организации, виновного в случившемся, привлекли к дисциплинарной ответственности, однако в установленные сроки вода в кранах сельчан так и не появилась.

Отключение ресурса затянулось на 2 месяца и 12 дней. Директор объяснил это сильным промерзанием земли и отсутствием спецтехники. За административное правонарушение его оштрафовали на 2 500 рублей.

В настоящее время водоснабжение в поселке восстановлено.


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