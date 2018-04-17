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Ученые создали детское автокресло с подушкой безопасности

17 апреля в 13:44 142 просмотра
, оснащенное встроенными подушками безопасности. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Motor.ru.

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Исследователи разработали первое в мире детское автомобильное кресло, оснащенное встроенными подушками безопасности. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Motor.ru.

Уточняется, что новинка поступила в продажу в Великобритании. Стоимость такого кресла оценивается примерно в 48 тысяч рублей.

Согласно сообщению, в детском автокресле есть две подушки безопасности — в плечевых накладках, которые фиксируют лямки кресла. При аварии для их раскрытия понадобится всего 0,05 секунды.

Известно, что устройство уже прошло испытания. При лобовом столкновении транспортных средств, такое кресло способно снизить действующую силу на 55% по сравнению с обычными фиксирующими устройствами.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=FaWW8B-6IOY

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