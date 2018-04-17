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В России придумали лекарство от всех инфекций

17 апреля в 16:26 982 просмотра
, первые испытания его успешно пройдены. Об этом сообщает ТАСС.

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В России разработали первый в мире бактериофаг в капсулах, первые испытания его успешно пройдены. Об этом сообщает ТАСС.

Универсальный лекарственный препарат позволяет одной капсулой заменить прием комплекса традиционных противомикробных средств от инфекционных заболеваний. В настоящий момент успешно пройдены доклинические и первая фаза клинических испытаний, показавшие безопасность препарата.

Отмечается, что в основе капсулы содержатся специальные вирусы, которые поражают только бактериальные клетки, не затрагивая необходимую для организма микрофлору. Клинические исследования планируется завершить в конце 2019 года.

Препарат представляет собой капсулу перорального применения, содержащую специализированный комплекс бактериофагов в сухом виде. Лекарство предназначено для борьбы с заболеваниями, вызванными несколькими возбудителями одновременно. Разработка позволит проводить лечение и профилактику ряда ЛОР-заболеваний, хирургических и урогенитальных инфекций, различного рода генерализованных септических и гнойно-воспалительных заболеваний новорожденных.


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