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В Саратовской области продолжается подъем уровня реки Хопер

17 апреля в 16:48 160 просмотров

За последние сутки вода в реке Хопер в Балашовском районе Саратовской области поднялась еще на два сантиметра.

Как сообщает «СарБК» со ссылкой на управление ГО и ЧС района, за весь период паводка уровень воды поднялся на 3,44 метра. В райцентре частично подтоплены несколько десятков домовладений в микрорайоне «Захоперье» (всего — 250 дворов, где проживают 1,2 тыс. чел.).

В малых реках района наблюдается стабильное падение уровня воды. Восстановлено автомобильное сообщение с селами Березовка и Устиновка. Туда везут продукты, питьевую воду, медикаменты. В связи с риском ухудшения паводковой ситуации создана аварийно-восстановительная бригада из 396 человек, спецтехника и мотопомпы находятся в постоянной готовности.


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