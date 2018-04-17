В Пензе инспектора ГИБДД подозревают во взятничестве

В Пензе в отношении инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по факту получения взятки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 16 апреля инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД находился на парковке одного из торговых центров на проспекте Строителей. Там он получил от мужчины 50 тысяч рублей за то, что не стал фиксировать факт управления автомобилем в пьяном состоянии.

Сразу после получения денег сотрудника ГИБДД задержали.

Расследование уголовного дела продолжается, в УМВД решается вопрос об увольнении подозреваемого за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в ведомстве.