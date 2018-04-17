Минстрой сохранит проходы для бездомных кошек в подвалах домов

Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных жилых домов отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки будут внесены в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск.

Размер отверстий в подвалах составит 15×15 см, чтобы кошки смогли заходить туда и выходить наружу. Эти «продыхи», по словам Андрея Чибиса, нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена.

Кроме того, зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку такая мера нередко приводит к массовой гибели животных, которых коммунальщики часто буквально замуровывают там.