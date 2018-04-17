Пензенцы могут получить субсидию на реализацию проекта в рамках ТОС
Кто из депутатов пензенского ЗакСобра заработал больше всех. ИНФОГРАФИКА
Весенние зарисовки Пензы
Жителей ул. Сумской хотят лишить проезда к дому
Вам будет интересно
Наши новости
Двое жителей Череповца пострадали от укуса клещей
В Саратовской области продолжается подъем уровня реки Хопер
В России придумали лекарство от всех инфекций
Михаил Бабич: против России устроена самая циничная провокация в истории
Ученые создали детское автокресло с подушкой безопасности
Госдума может ввести ограничение на регистрацию в квартирах или домах
В России запасникам будут присваивать звания
Ученые изобрели «браслет безопасности» для женщин. ВИДЕО
В Вологодской области начался пожароопасный сезон
Саратовцы назвали детей Космос, Луна и Весна

Минстрой сохранит проходы для бездомных кошек в подвалах домов

17 апреля в 17:41 116 просмотров
, по которым внутрь смогут проникать животные, сообщают «Известия».

" data-title="Минстрой сохранит проходы для бездомных кошек в подвалах домов — Пенза-пресс, рунет за день">

Минстрой сохранит в подвалах многоквартирных жилых домов отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные, сообщают «Известия».

Соответствующие поправки будут внесены в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск.

Размер отверстий в подвалах составит 15×15 см, чтобы кошки смогли заходить туда и выходить наружу. Эти «продыхи», по словам Андрея Чибиса, нельзя замуровывать в любом случае, поскольку они необходимы для воздухообмена.

Кроме того, зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку такая мера нередко приводит к массовой гибели животных, которых коммунальщики часто буквально замуровывают там.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...