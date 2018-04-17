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Иван Белозерцев определил порядок сбора мусора

17 апреля в 17:47 136 просмотров
, определяющее порядок накопления и сбора мусора на территории региона.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление, определяющее порядок накопления и сбора мусора на территории региона.

В документе отмечается, что хранение мусора допускается только в специально отведеных местах. Жители должны складывать его в контейнеры в мусороприемных камерах (если ими оборудован дом) или бункеры на контейнерных площадках. Те, кто живет в частном секторе или на территории садоводческого общества, могут оставлять отходы в пакетах и емкостях, предоставляемых региональным оператором.

«Региональный оператор или иное уполномоченное им лицо несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз», — говорится в постановлении.

Детально в документе определен порядок сбора мусора оператором, расположение контейнерных площадок. Отдельное внимание — крупногабаритным отходам.

«Запрещается складирование крупногабаритных отходов в контейнерах для ТКО, на контейнерных площадках и на прилегающей к ним территории, а также в других, не предназначенных для накопления крупногабаритных отходов местах».

Жители также должны осуществлять сортировку мусора по его видам.

«Собственники ТКО обязаны осуществлять их разделение по видам отходов и складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов»

Напомним, в Пензе о принципиально новой системе сбора отходов говорят давно. По последним данным, полигон в Чемодановке заполнен более чем на 80%. Изменения происходят в рамках «мусорной реформы», которая в стране должна завершиться до 1 января 2019 года. В регионах разрабатывается территориальная схема мусорных полигонов, определяется региональный оператор, который будет обеспечивать транспортировку и переработку мусора.


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