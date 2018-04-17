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В Пензе опечатали здание «Рембыттехники» (видео)

17 апреля в 19:49 238 просмотров
«Олимп» в Пензе закрылась «Рембыттехника». Причины соответствующего решения суда те же — выявленные нарушения требований противопожарной безопасности.

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Вслед за торговым центром «Олимп» в Пензе закрылась «Рембыттехника». Причины соответствующего решения суда те же — выявленные нарушения требований противопожарной безопасности.

Не столько появление приставов, сколько их объявление повергло в шок работников «Рембыттехники». Собственник здания Алексей Дубеник явно не ожидал такого решения суда.

Суть документа, с которым пришли приставы, проста — все, кто находится внутри: и работники, и клиенты, — должны покинуть здание. Но если покупатель может спокойно пойти в другой магазин, то индивидуальных предпринимателей вопрос, что делать им, ставит в тупик.

«Я вообще об этом слышу впервые, как-то это странно. Все, что мы здесь уже поставили, требует перевозки, а это немалые затраты», — отметил бизнесмен Александр Минеев.

В приоритете не доходы и расходы бизнеса, а противопожарная безопасность. В начале месяца проверяющие от прокуратуры и МЧС нашли в здании множество недочетов. Правда, по словам представителей «Рембыттехники», на протяжении последних 30 лет процесс взаимодействия предприятия и надзорных органов был отлажен, выявленные нарушения устранялись, и до закрытия здания дело никогда не доходило. Также и за последние пять дней собственник успел исправить половину найденных недостатков. Однако суд постановил — закрыть здание немедленно.

«Люди должны покинуть помещения, и, если потребуется, вывезти необходимые материальные ценности», — сказал старший судебный пристав Ленинского районного отдела Пензы Юрий Талалаев.

Требование приставов было исполнено собственником добровольно, двери опечатаны до устранения нарушений требований противопожарной безопасности, сообщает телеканал «Экспресс».


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