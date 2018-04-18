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Клиенты пензенского Россельхозбанка направили детскому фонду 250 тыс руб

18 апреля в 14:28 308 просмотров
«Подари шанс ребенку».

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В январе 2018 года Пензенский филиал Россельхозбанка присоединился к благотворительной акции Российского детского фонда «Подари шанс ребенку».

Если клиенты филиала единовременно пожертвуют от 5000 рублей Российскому детскому фонду, они получат сертификаты с памятной монетой Банка России «Дари добро детям».

В Пензенском филиале Россельхозбанка за первый квартал года приняли пожертвования в адрес фонда на сумму свыше 250 тысяч рублей, клиенты филиала получили более 50 сертификатов участника акции. Монета выпущена ограниченным тиражом в количестве 50 тысяч штук и имеет высокую нумизматическую ценность.

Получить сертификаты в Пензенском региональном филиале можно по следующим адресам:

— офис Пензенского регионального филиала г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, тел.: (8412) 20−46−27, 42−17−71;

— дополнительный офис г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 54, тел.: (8412) 56−41−88, 56−41−91;

— дополнительный офис ул. Терновского, д. 115, тел.: (8412) 36−17−00, 36−17−06.

Количество сертификатов ограничено.


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