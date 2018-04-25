Бизнес на 9 Мая. Как память и гордость поставили на поток

«Бизнес к 9 Мая — простой прибыльный заработок с минимальными вложениями, который работает из года в год. Проверено на собственном опыте!» — с таким заманчивым предложением к пользователям Сети обращаются на сайтах объявлений в Пензе.

Горожанам предлагают заработать до 200 тысяч рублей. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» связались с автором такого объявления и выяснили, как работает эта схема.

В объявлении говорится о двух вариантах сотрудничества: купить изображение наклеек и самим распечатать или приобрести готовые. Речь идет об оптовой партии. Кроме того, к комплектам прилагаются баннеры для авто, 100 метров георгиевской ленты и ценные советы по продвижению бизнеса. Прибыль обещают немалую — она может доходить до 300 000 рублей.

Журналисты позвонили по номеру, указанному в одном из таких объявлений и пообщались с Александром — так представился мужчина. По его словам, ничего предосудительного в этом бизнесе нет.

«Здесь — две стороны медали. Мы популяризируем, рассказываем о Победе, чтобы молодежь видела и не забывала этот праздник. Наше подрастающее поколение увидит эти наклейки на автомобилях и задастся вопросом, что это, захочет узнать больше.

Бизнес, действительно, доходный, так как с каждым годом спрос увеличивается из-за пропаганды по телевидению, но не самой Великой Отечественной войны. Людям внушают, что Америка против нас, по телевизору рассказывают про Сирию, США, псевдопатриотизм помогает зарабатывать на этом, хотя я сам против такой политики», — рассказал он.

Александр, однако, отметил, что также против двусмысленных и некрасивых наклеек типа «Можем повторить».

«Такие стикеры мы не используем, хотя иногда и просят что-то такое, негативно к такому относимся», — признался он.

Высказать свое отношению к такому бизнесу мы предложили председателю правления пензенской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Владимира Холзинева.

«У меня самого на машине наклейка «Т-34». Почему нет? По-моему, тем самым мы пропагандируем то забытое, то хорошее, что у нас было, пропагандируем нашу Победу. Есть, конечно, некрасивые наклейки, но «Спасибо деду за Победу!» и так далее — это очень даже хорошо, это память о подвиге наших прадедов, дедов. Вы предлагаете раздавать их бесплатно? Этого никто делать не будет», — сказал он.

В подтверждение своих слов Владимир Холзинев привел пример с «Бессмертным полком». Для того, чтобы пройти с портретом своего предка, надо заказать планшетку — их, естественно, не бесплатно делают в типографиях и рекламных агентствах.

«Почему мы должны забывать нашу победу? Пусть помнят враги нашей страны о том, что мы побеждали, побеждаем и будем побеждать», — отметил он.

А что думают по этому поводу рядовые жители? По результатам опроса, проведенного в группе «Это Пенза, Карл!», 40,8% относятся к таким наклейкам отрицательно, считая, что это опошляет символы Победы. 28,6% ничего не имеют против патриотических символов.

«Вообще отношусь нейтрально к этому. Дело каждого. Но некоторые все же опошляют, оскорбляют и выглядят вульгарно. Агрессивные высказывания — ну зачем это?» — высказал свое мнение пользователь Олег.

Интересно, что в прошлом году результаты опроса были другие. Тогда «за» высказывалось большинство пензенцев (56%).

В конечном счете каждый решает сам, как сохранить память о Днем Победы, но лучше, если это не будет ограничиваться только наклейкой на авто.