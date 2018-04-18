В Пензе победитель студенческой олимпиады получит робота

Цель олимпиады — поддержать студентов региональных колледжей и вузов, обучающихся по направлениям ИТ-подготовки. Она будет проходить как индивидуальные соревнования по языкам программирования, которые массово используются в практике, сообщили в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Для участников подготовлены специальные подарки. Победителю достанется миниатюрный робот на подвижной платформе, который разговаривает на JavaScript. За второе место участники могут получить мини-компьютер Йодо, за третье место призера наградят набором деталей для самостоятельной сборки кубика-нотификатора для компьютера Технокуб.

Мероприятие (12+) состоится 29 апреля в ПГУ. В настоящее время открыта регистрация.