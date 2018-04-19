21 апреля Пензенская область в седьмой раз присоединится к акции «Библионочь» (0+). Традиционно для гостей приготовили массу сюрпризов.

Как отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, в этом году тема акции — «Магия книги» и 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева.

«Хочется отметить популярность таких акций, каждый год количество их участников растет. В этом году мы ожидаем более 12 тысяч участников. Предлагаем им обширную, интересную программу», — отметила она.

«Библионочь» пройдет в библиотеке им. Лермонтова, библиотеке для детей и юношества, литературных музеях области. В программе — квесты, театральные постановки, беседы с интересными гостями, среди которых, например, — обладатель «Золотой маски» художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков. Также у пензенцев будет возможность увидеть редчайшие издания и назначить романтическое свидание на балконе любви.

«Мы будем проводить ночную экскурсию, на нее можно записаться предварительно. Покажем редкий фонд, а потом пройдем на балкон любви на 12 этаже», — рассказала заведующая областной библиотекой им. Лермонтова Марина Осипова.

По словам гендиректора Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Надежды Никулаенковой, в их фондах есть книги, цена которых в каталогах обозначена символом бесконечности.

«Это наша гордость, наше национальное достояние», — подчеркнула она.

А для самых юных читателей акция начнется с «Библиосумерек», так, в библиотеке для детей и юношества для них уже готова литературная квестория, тематические площадки и даже музей магических предметов, рассказала директор учреждения Юлия Звягина.

«Библионочь» — это прекрасная возможность посетить библиотеки родителям вместе с детьми и заполнить чистые страницы культурного дневника школьника. Это также прекрасная возможность познакомиться с туристическими маршрутами региона. Безопасное пребывание в библиотеке мы гарантируем, так как тесно сотрудничаем с полицией", — подчеркнула Марина Осипова.

С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.