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Запертая в квартире пензячка звала на помощь

19 апреля в 14:39 448 просмотров

В Пензе пожилой женщине потребовалась помощь спасателей.

Около восьми часов вечера 18 апреля на пульт дежурного поисково-спасательной службы позвонил мужчина. Он сообщил, что из квартиры на улице Островского, где проживает его престарелая родственница, доносятся крики о помощи. Входная дверь заперта изнутри, а самостоятельно открыть ее она не может.

Когда спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь квартиры, то обнаружили пенсионерку лежащей на полу. Состояние женщины было тяжелым, сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра.

Старушку на носилках доставили до прибывшей машины скорой помощи.


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