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В России растет экспорт зерна и шоколада

19 апреля в 16:27 118 просмотров
, в страны дальнего зарубежья в этом году уже экспортировано более 40, 8 млн тонн зерна. «Аргументы Недели» подсчитали, что это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона — 29, 2 млн тонн.

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По последним данным Федеральной таможенной службы, в страны дальнего зарубежья в этом году уже экспортировано более 40, 8 млн тонн зерна. «Аргументы Недели» подсчитали, что это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона — 29, 2 млн тонн.

Экспорт пшеницы составил порядка 31, 8 млн тонн. Это тоже на 40% выше прошлогоднего уровня. Отличный рост показал экспорт ячменя, который увеличился в 2 раза и достиг 4, 6 млн тонн. Растет и экспорт остальной продукции агропромышленного комплекса (АПК) страны.

Напомним, в 2017 г. Россия поставила за границу сельхозпродукции на сумму порядка 20, 7 млрд долларов. В этом году столь высокий результат наверняка будет побит.

За первые два месяца года Россия уже экспортировала еды на сумму 3, 13 млрд долларов. Это больше показателя прошлого года на 759 млн долларов, или на 32%.

В начале 2018 г. продолжилась тенденция по увеличению экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-февраль их вывезено 30, 5 тыс. т на сумму 84 млн долларов. Рост поставок сладкой продукции за рубеж составил 33%, а в денежном эквиваленте даже 37%. Лидерам по импорту кондитерских изделий российского производства по-прежнему является Китай. На долю Поднебесной приходится 16% российского экспорта.

№ 15 (608) от 19 апреля [ «Аргументы Недели «]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2764581/

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