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Экс-главврача пензенского онкодиспансера заключили под стражу

19 апреля в 15:37 374 просмотра
, которого подозревают во взяточничестве.

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В Пензе избрали меру пресечения в отношении бывшего главного врача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, которого подозревают во взяточничестве.

«Поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», обвиняемого в получении взяток в особо крупном и крупном размерах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Виталия Серебрякова заключили под стражу на два месяца.

Напомним, главного врача онкологического диспансера задержали 13 апреля, его подозревают в получении взятки более чем в один миллион рублей. 14 апреля мужчину сняли с должности.


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