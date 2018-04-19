Экс-главврача пензенского онкодиспансера заключили под стражу

В Пензе избрали меру пресечения в отношении бывшего главного врача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, которого подозревают во взяточничестве.

«Поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», обвиняемого в получении взяток в особо крупном и крупном размерах», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Виталия Серебрякова заключили под стражу на два месяца.

Напомним, главного врача онкологического диспансера задержали 13 апреля, его подозревают в получении взятки более чем в один миллион рублей. 14 апреля мужчину сняли с должности.