В Пензе шествие «Бессмертного полка» пройдет под живую музыку

В Пензе на День Победы состоится шествие «Бессмертного полка». Планируется, что в нем примут участие около 35 тысяч человек.

Если в 2017 году в мемориальной акции приняли участие около 30 тысяч пензенцев, то в этот раз ожидается более 35 тысяч. Сбор участников состоится в 9.00 возле часовни Михаила Архангела. Колонны начнут движение с улицы Пионерской в 10.30, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те, кто хочет принять участие, пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, как прибыть к месту проведения торжеств, потому что движение будет перекрыто примерно с 7.00. Планируем, что весь обозначенный маршрут мы пройдем за полтора часа. Впервые в Пензе участники акции во время шествия будут исполнять патриотические песни под живую музыку — к «Бессмертному полку» в этом году присоединятся несколько музыкантов», — рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.